Литвин побачив, що Раду ставлять на лічильник

Своїми сьогоднішніми діями по блокуванню роботи парламенту фракція Партії регіонів намагається створити підстави для розпуску Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН.

Він зазначив: «Реалізується черговий сценарій блокування роботи Верховної Ради України, позаяк, відповідно до рішення Конституційного Суду України, підстав для розпуску Верховної Ради України немає».

В.ЛИТВИН вважає, що питання відставки Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України – це «надуманий привід» для блокування роботи парламенту. На його думку, за цим стоїть одна мета – заблокувати роботу парламенту і «знайти ще один додатковий спосіб для дострокового припинення повноважень Верховної Ради України».

За його словами, таким чином фракція Партії регіонів намагається розпочати 30-денний термін, при якому парламент не працюватиме, що за Конституцією є підставою для розпуску Верховної Ради.

Як наголосив В.ЛИТВИН, на сьогодні усі фракції заявили про те, щоб питання про відставку Ю.ЛУЦЕНКА було розглянуто у сесійній залі. Він підкреслив, що на сьогодні немає проекту постанови щодо відставки Ю.ЛУЦЕНКА. «Ані проекту постанови немає, ані немає бажання розглядати це питання», - додав голова ВР.

За його словами, на Погоджувальній раді було прийнято рішення запросити необхідні матеріали від Міністерства закордонних справ. Як сказав В.ЛИТВИН, «уже цілком очевидно, що нікого не цікавить розгляд питання по суті, а включається лічильник про місяць блокування роботи Верховної Ради України».

На переконання В.ЛИТВИНА, «немає бажання приймати відповідне законодавче рішення Верховної Ради України про гральний бізнес», і це одна з причин того, чому сьогодні блокується трибуна парламенту.

За його словами, усі говорять про необхідність прийняття такого рішення, але коли воно має розглядатися у сесійній залі, відбувається блокування трибуни. «Це ще одне підтвердження того, хто захищає чиї інтереси, і я переконаний, що це шлях в нікуди», - додав він.

В.ЛИТВИН зазначив, що хоче звернутися до колег – народних депутатів зі словами: «Або ми будемо працювати у цій Верховній Раді цим складом, або будуть працювати зовсім інші депутати, і цілком очевидно, що вони зроблять висновки, уроки з цієї бездіяльності, яку сьогодні намагаються нав’язати Верховній Раді України».

Голова ВР наголосив, що фракції Партії регіонів треба було демонструвати свою принциповість, коли у попередньому складі уряду, який очолював Віктор ЯНУКОВИЧ, деякі міністри «чинили дії, які не прикрашають Україну». За його словами, тоді діяло правило: «Негідник, але наш негідник».