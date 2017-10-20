"Їм потрібна була кров": Порошенко прокоментував протести під Радою (відео)

Президент України Петро Порошенко вважає, що головні організатори мітингу під Верховною Радою планували дестабілізувати ситуацію в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко повідомив під час зустрічі з прикордонниками у Київській області.

Він нагадав, що цього тижня в центрі Києва зібрався мітинг. «Ми побачили, що формальні вимоги його учасників цілком збігаються з ініціативами президента і в частині антикорупційного судочинства, і в частині депутатської недоторканності», - зауважив Порошенко.

«Після вчорашнього результативного голосування в парламенті, коли пропозиції президента підтримала більшість політичних сил, депутатів, то громадські організації та політичні сили зробили заяву, що вони завершують свою участь в акції», - констатував президент.

«Я хочу звернути вашу увагу, що головні організатори показали, що формальні вимоги були лише димовою завісою. Реальний план їхніх дій – це дестабілізація ситуації в Україні», - переконаний Порошенко.

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За його словами, напередодні мітингу під ВР правоохоронці зірвали спроби придбати зброю учасниками акції протесту. «Для чого їм зброя на площі? Щоб повторити події 31 серпня (2015 року), коли четверо героїв-нацгвардійців віддали своє життя, коли була підірвана граната біля стін Верховної Ради», - вважає президент.

«Також СБУ, Нацполіцією були знайдені схованки, склади як заготовленої зброї, так і вибухівки. Вони постійно провокували правоохоронців, бо їм потрібні були не реформи, не зміни, їм потрібна була кров», - наголосив Порошенко.

Як повідомляв УНІАН, біля Верховної Ради України 17 жовтня розпочалася акція, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, створити Антикорупційний суд і змінити виборче законодавство. Активісти розбили там наметове містечко.

17 жовтня у Києві співробітники Служби безпеки України і Національної поліції України виявили схрон зі зброєю, вибухівкою та боєприпасами. У СБУ заявили, що вилучені предмети могли бути використані під час акції біля Верховної Ради, а також для дестабілізації ситуації в державі та провокування сутичок, які могли мати негативні наслідки.