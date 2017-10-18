Силовики організували коридор поблизу Ради, мітингувальники зі щитами вишикувалися навпроти (фоторепортаж)

Правоохоронці організували коридор для виходу народних депутатів з будівлі Верховної Ради, а також для проїзду президента Мальти.

Під Радою триває протестна акція. Мітингувальники займаються організацією побуту наметового містечка, розбитого під парламентом. У ході цього між протестувальниками та правоохоронцями виник черговий конфлікт, передає Цензор.НЕТ.

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Зокрема, правоохоронці не пропускали через блокпости активістів з карематами, спальниками. Також мітингувальники заявляють про перешкоджання правоохоронців під час спроби пронести в містечко харчування і воду.

У підсумку мітингувальники перекидали спальники і каремати через блокпост правоохоронців.

Тим часом правоохоронці організували коридор для проїзду в Раду. За їхньою інформацією, це зроблено для проїзду в Раду президента Мальти, а також для безперешкодного виходу народних депутатів з Ради.

Мітингувальники зі щитами вишикувалися навпроти правоохоронців.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 17 жовтня, під Верховною Радою розпочався мітинг, учасники якого вимагають скасування депутатської недоторканності, внесення змін у виборче законодавство, а також створення Антикорупційного суду. Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» та ряд громадських організацій.

Пізніше відбулися зіткнення поліції і мітингувальників.

В бік народного депутата Олексія Гончаренка мітингувальники кидали яйця.

Ввечері учасники акції напали на народного депутата від фракції “Блоку Петра Порошенка” Олега Барну. Це відбулося в момент, коли депутат намагався пройти крізь натовп мітингувальників на площі Конституції.

Учасники акції заявили про намір залишатися під будівлею ВР щонайменше до четверга, оскільки очікують, що саме 19 жовтня парламент розгляне їхні вимоги.