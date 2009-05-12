Кучма зрозумів, що йому ще чогось не вистачає

Екс-президент України Леонід КУЧМА поки що не конкретизує своєї можливої участі в президентських виборах.

Про це Л.КУЧМА повідомив в інтерв`ю журналу «Фокус».

«Впродовж останніх років президентства, починаючи з прослуховування з-під дивана, я перебував під постійним вогнем. Скільки бруду на мене вилили, яке полювання на відьом почалося після 2004 року! Ви представляєте, яка каша завариться, якщо я вирішу піти на президентські вибори, скільки помиїв буде знову вилито? І, напевно, ще дуже мало часу пройшло, щоб люди могли зрозуміти, де правда, а де брехня», - сказав Л.КУЧМА.

Водночас, екс-президент зазначив, що йому не вистачає колишнього ритму життя. «Знаєте, я все життя пропрацював пліч-о-пліч з військовими. І коли ці люди йшли у відставку, то довго не витримували. Адже вони звикли з ранку до ночі напружено працювати, жити в жорсткому режимі. Навряд чи хтось з колишніх керівників держави скаже, що перехід до життя без колишніх обов`язків дався йому легко. Ці люди, як правило, хворобливо переживають свій новий статус. І справа тут не в самолюбстві, а в перепаді психологічних навантажень. Але я веду активне життя: продовжую працювати в своєму фонді, щось пишу, даю інтерв`ю – на відсутність суспільного інтересу до своєї персони не скаржуся. Але, звичайно, мені не вистачає колишнього ритму життя», - пояснив Л.КУЧМА.