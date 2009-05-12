Україна може ще раз звернутися до Посольства ФРН за правдою про Луценка

Заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК не виключає, що Україна може направити ще раз запит до Посольства ФРН в Україні з проханням надати офіційну інформацію щодо інциденту, який стався в аеропорту Франкфурта-на-Майні з міністром внутрішніх справ України Юрієм ЛУЦЕНКОМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ГОНЧАРУК повідомив в інтерв’ю журналістам.

«У випадку, якщо ми не отримаємо найближчим часом офіційної відповіді німецької сторони на ноту МЗС України, направлену у четвер, 7 травня, Україна залишає за собою право ще раз надіслати запит до німецької сторони», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 7 травня Міністерство закордонних справ України на виконання доручення Президента Віктора ЮЩЕНКА звернулося з нотою до Посольства ФРН в Україні щодо надання офіційної інформації про інцидент з Ю.ЛУЦЕНКОМ, що стався в аеропорту Франкфурта-на-Майні.