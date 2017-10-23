У ФСБ заявляють про поранення й затримання українця на кордоні

У ФСБ Росії заявляють про поранення й затримання громадянина України під час спроби незаконно перетнути кордон у Курській області.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі російської спецслужби.

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"Співробітниками прикордонного управління ФСБ Росії по Курській області затримано 31-річного громадянина України, який незаконно перетнув державний кордон з України до Російської Федерації. Під час затримання намагався відстрілюватися і спробував сховатися на території України. В ході перестрілки, що зав'язалася, дістав вогнепальні поранення середнього ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

У ФСБ заявляють, що "арсенал" "порушника" складався з двох пістолетів і п'яти ручних гранат. Крім того, при ньому нібито виявлено 50 набоїв калібру 5,45 мм і 26 ампул з рідкою речовиною сірого кольору (ймовірно, ртуть).