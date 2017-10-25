З Соболєва можуть зняти недоторканість через побиття ветерана АТО

Генеральний прокурор України Юрій Луценко не виключає можливості звернення до Верховної Ради щодо зняття депутатської недоторканності з народного депутата, заступника голови фракції "Об'єднання "Самопоміч" Єгора Соболєва у разі отримання прямих доказів його участі у побитті учасників акції біля парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Луценко сказав під час брифінгу у перерві засідання Ради регіонального розвитку, відповідаючи на запитання журналістів, чи звертатимуться прокуратура з поданням про зняття депутатської недоторканності з Соболєва.

Луценко зазначив, що спочатку правоохоронці допитають Соболєва та інших осіб, підозрюваних у побитті ветерана АТО.

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«Для початку ми допитаємо його, а також інших учасників цього хуліганського вчинку, коли були нанесені побої учаснику акції протесту і учаснику АТО, достатньо широко відомій у волонтерських та широких колах особі. Як тільки у нас будуть факти, що прямо свідчать про провину народного депутата, безумовно, я не можу виключити подання про скасування депутатської недоторканності», - зазначив Луценко.

Він висловив думку, що організатори акції, серед яких і Соболєв, мають вибачитись перед громадянами за насильницькі дії мітингувальників і депутатів.

«З моєї точки зору, вона (провина) обтяжується ще й тим, що Єгор Соболєв позиціонує себе як організатор всього, що відбувалось під стінами. І я до сих пір дивуюсь, чому народні депутати - організатори мітингу, принаймні, не принесли публічне вибачення за дії тих, хто бив правоохоронців, хто бив їхніх же колег-депутатів, хто бив екс-учасника АТО. Мені здається, принаймні, моральні вибачення, могли дещо понизити градус агресії. Проте, в плани пана Соболєва, Саакашвілі, Семенченка таке просте пониження градусу не входить. Вони націлені на пошук провокацій», - сказав Луценко.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні Луценко поінформував, що наразі суд обирає запобіжний захід одному з учасників акції біля Верховної Ради з позивним «Яр», який побив поліцейського, але свого часу захищав Донецький аеропорт та був учасником АТО.

Зважаючи на участь в АТО, прокурор у процесі проситиме суд обрати чоловіку запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, сказав Луценко.

Генпрокурор також стверджує, що «Яра» побив народний депутат Єгор Соболєв.

Довідка УНІАН. 17 жовтня під Верховною Радою розпочалася акція протесту, учасники якої вимагають скасувати депутатську недоторканність, внести зміни до виборчого законодавства, а також створити Антикорупційний суд. Пізніше вони також висунули вимогу ухвалити закон про імпічмент президента. Також активісти встановили наметове містечко, зокрема і на проїжджій частині вул. Грушевського. Декілька разів відбувалися сутички між поліцейськими і мітингувальниками.

Організаторами акції виступають партії «Об'єднання «Самопоміч», ВО «Батьківщина», «Рух нових сил», «5.10», ВО «Свобода», «Національний корпус», «Правий сектор» і ряд громадських організацій.

23 жовтня у Департамент комунікації МВС повідомили, що під час сутичок біля Верховної Ради, де з 17 жовтня розпочалася акція протесту, постраждали двоє правоохоронців. Слідчі оголосили підозру одному з учасників сутичок.