Після ДТП у Харкові МВС нарешті заявило про намір запустити систему відеофіксації
Глава МВС зазначив, що відомство підготувало законодавчі пропозиції до Верховної Ради і Кабміну щодо підвищення безпеки дорожнього руху.
МВС ініціює масштабні зміни задля підвищення безпеки дорожнього руху. Зокрема, цьому буде присвячене наступне засідання уряду. Про це сьогодні повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Кабінеті міністрів.
«Прошу присвятити наступне засідання уряду розгляду винятково питання Правил дорожнього руху та посиленню відповідальності за їх порушення», - наголосив Аваков.
Читайте такожПоліція виставила охорону у лікарнях, де перебувають потерпілі у харківській ДТПГлава МВС зазначив, що відомство пропонує зміни до законодавства, які стосуються актуальних питань у цій сфері.
«Ми маємо законодавчі пропозиції до Верховної Ради, а також до Кабміну. За їх допомогою ми ефективно запустимо систему відеофіксації порушень, над якою працювали три місяці, та інші необхідні зміни», - додав він.
Як повідомляв УНІАН, у центрі Харкова ввечері 18 жовтня сталася жахлива ДТП - позашляховик в'їхав у натовп людей, внаслідок чого загинуло п'ятеро людей.
Автомобіль "Лексус" під керуванням жінки-водія 1997 року народження, проїжджаючи на заборонний сигнал світлофора, на великій швидкості врізався в автомобіль "Фольксваген Туарег". Від отриманого удару автомобіль "Лексус" викинуло на тротуар вулиці Сумської, де у цей момент перебували десятки пішоходів.