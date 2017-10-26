Охоронець прикрив Мосійчука своїм тілом: водій нардепа розповів подробиці вибуху

Під час замаху на народного депутата від Радикальної партії Ігоря Мосійчука вибухнув мотоцикл, який стояв через одну автівку від машини парламентаря.

Про це ТСН розповів водій Мосійчука.

За його словами, вибух пролунав тоді, коли депутат разом з охоронцем та політологом Віталієм Балою виходили із студії телеканалу «Еспресо» на вулиці Міцкевича.

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Охоронець прикрив Мосійчука своїм тілом. Пізніше стало відомо, що охоронець помер.

Водій народного депутата одразу відвіз його до лікарні. Мосійчук отримав осколкові поранення стегна і живота. Зараз парламентар прийшов до тями, біля нього його дружина, до лікарні також приїхав лідер Радикальної партії Олег Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, увечері 25 жовтня о 22:15 біля редакції телеканалу «Еспресо» на вулиці Адама Міцкевича у Солом'янському районі Києва стався вибух, внаслідок якого постраждали чотири особи, включаючи депутата Ігоря Мосійчука, та одна людина – охоронець нардепа – загинула.

Також серед постраждалих – політолог Віталій Бала.

Вибух кваліфікували як теракт, розслідуванням займатиметься ГУ СБУ у місті Києві, процесуальне керівництво здійснюватиме прокуратура міста Києва.

За попередньою оцінкою правоохоронців, вибухнув мотоцикл, що був припаркований біля автомобіля.

Усі поранені були доставлені до лікарень із пошкодженнями різного ступеню. Мосійчук зараз перебуває у клініці "Борис", у нього – поранення кінцівок, спини та живота. Лікарі прооперували нардепа.

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Пізніше сам Мосійчук заявив, що після проведеної вночі операції його стан стабілізувався. За словами наррдепа, він провів на операційному столі чотири години, медики витягли з його тіла велику кількість осколків.