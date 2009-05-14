Німці надіслали документи про Луценка

О 10.00 перший заступник голови Верховної Ради України Олександр ЛАВРИНОВИЧ проведе нараду з керівниками фракцій щодо розблокування роботи парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

За словами О.ЄФРЕМОВА, в Україну уже надійшли документи від посла Німеччини в Україні щодо інциденту, який стався за участю міністра внутрішніх справ Юрія Луценка в аеропорту Франкфурта-на-Майні.

Крім того, сказав депутат, є інформація, що документи з цього питання уже надійшли і від німецьких правоохоронців.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи буде сьогодні поновлена робота ВР, О.ЄФРЕМОВ висловив сумнів, мотивуючи це тим, що ще не всі депутати змогли ознайомитися з документами, що надійшли. «Але справа рухається до розв’язки», - сказав О.ЄФРЕМОВ.