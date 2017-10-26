Умеров підтвердив, що відмовився подати Путіну прохання про помилування

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров, який був незаконно засуджений у тимчасово окупованому Криму і виданий Туреччини, підтвердив, що відмовився подати прохання про помилування президенту РФ Володимиру Путіну і назвав своє й Ахтема Чийгоза звільнення епізодом у боротьбі за повернення Криму.

Читайте такожНі Умеров, ні Чийгоз не просили Путіна про помилування - адвокатПро це він заявив сьогодні на брифінгу в Анкарі, який транслював телеканал «112 Україна».

«Десь пару тижнів тому до мене приїхали два високопоставлених ФСБшника з Москви. Вони запропонували мені написати прохання на ім'я Путіна про помилування. Я категорично відмовився це робити. Потім більше жодних розмов на цю тему не було», - повідомив Умеров.

Крім того, Умеров зазначив, що вчора о 7-й ранку його забрали з неврологічного відділення Бахчисарайської районної лікарні, привезли в аеропорт, посадили у літак, де вже знаходився Ахтем Чийгоз.

«Нам не дали можливості поспілкуватися, привітатися. Ми з ним обнялися вже в Анкарі», - додав він.

Умеров уточнив, що його не тримали в ізоляторі тимчасового тримання, він перебував на підписці про невиїзд.

«Тому у випадку зі мною говорити про звільнення - це велика натяжка. Просто у разі набуття вироком чинності мене очікував дворічний термін», - додав заступник голови Меджлісу.

«Найголовніше, випадок з нами - це один епізод у боротьбі за повернення Криму і за відновлення територіальної цілісності України», - наголосив Умеров.

Як повідомляв УНІАН, 11 вересня так званий «Верховний суд Криму» засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Чийгоза до 8 років ув'язнення в колонії. Окупаційна влада звинуватили Чийгоза в організації масових заворушень на території анексованого Криму.

27 вересня так званий «Сімферопольський районний суд» визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.

25 жовтня голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат Рефат Чубаров повідомив, що Умерова та Чийгоза видали Туреччині, і вони приїдуть в Україну.

Чубаров також заявив, що в процесі звільнення Умерова та Чийгоза були задіяні президент України, лідери інших країн, Меджліс і адвокати.

Літак з Умеровим і Чийгозом прибуде в аеропорт «Бориспіль» сьогодні о 19.50.