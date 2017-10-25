Чолобитна Путіну: Геращенко розповіла про передумови звільнення Умерова та Чийгоза, які виставляла ФСБ
Українські та турецькі дипломати працювали над тим, щоб скасували передумови російської сторони щодо звільнення Умерова та Чийгоза.
Заступники голови Меджлісу Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз, які були незаконно засуджені в окупованому Криму та видані Туреччині, не просили про помилування у президента Росії Володимира Путіна.
Про це повідомила член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.
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«Однією з передумов звільнення ФСБ виставляло, аби Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз написали прохання про помилування Путіну. Мустафа Джемілєв у розпачі в Страсбурзі, під час візиту президента Порошенка й розмови з ним сказав, що цього ніколи не буде», - зазначила вона.
Геращенко наголосила, що Україна пишається Чийгозом і Умеровим, «вони дійсно незламні».
«І всі ці довгі дні українська і турецька дипломатії робили все, щоб не було ніяких передумов про чолобитну, бо ці герої ніколи нічого подібного Путіну не писали б», - резюмувала перший віце-спікер.
Як повідомляв УНІАН, літак із Умеровим та Чийгозом, які були незаконно засуджені окупантами в Криму,вже приземлився в Анкарі. Прес-секретар президента України Святослав Цеголко написав у Facebook, що за дорученням глави держави їх зустрічатиме посол України та сприятиме їх перебуванню в Туреччині.
Перед цим Чубаров в коментарі УНІАН повідомив, що Умерова і Чийгоза видали Туреччині, а далі вони мають попрямувати в Україну.
*** 9 жовтня президент України Петро Порошенко заявив про досягнення домовленості з президентом Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом щодо координації дій у захисті прав і свобод громадян України в окупованому Криму.
Протягом вересня в окупованому Криму за результатами несправедливих судових процесів було винесено вироки трьом політичним і громадським діячам за їх критику російської окупації й анексії Криму.
11 вересня так званий «Верховний суд Криму» засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Чийгоза до 8 років ув'язнення в колонії.
22 вересня так званий «Залізничний районний суд Сімферополя» призначив українському журналісту Миколі Семені покарання у вигляді 2,5 років умовно з випробувальним терміном 3 роки із забороною займатися публічною діяльністю.
27 вересня так званий «Сімферопольський районний суд» визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.