Чолобитна Путіну: Геращенко розповіла про передумови звільнення Умерова та Чийгоза, які виставляла ФСБ

Заступники голови Меджлісу Ільмі Умеров та Ахтем Чийгоз, які були незаконно засуджені в окупованому Криму та видані Туреччині, не просили про помилування у президента Росії Володимира Путіна.

Про це повідомила член гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook.

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«Однією з передумов звільнення ФСБ виставляло, аби Ільмі Умеров і Ахтем Чийгоз написали прохання про помилування Путіну. Мустафа Джемілєв у розпачі в Страсбурзі, під час візиту президента Порошенка й розмови з ним сказав, що цього ніколи не буде», - зазначила вона.

Геращенко наголосила, що Україна пишається Чийгозом і Умеровим, «вони дійсно незламні».

«І всі ці довгі дні українська і турецька дипломатії робили все, щоб не було ніяких передумов про чолобитну, бо ці герої ніколи нічого подібного Путіну не писали б», - резюмувала перший віце-спікер.

Як повідомляв УНІАН, літак із Умеровим та Чийгозом, які були незаконно засуджені окупантами в Криму,вже приземлився в Анкарі. Прес-секретар президента України Святослав Цеголко написав у Facebook, що за дорученням глави держави їх зустрічатиме посол України та сприятиме їх перебуванню в Туреччині.

Перед цим Чубаров в коментарі УНІАН повідомив, що Умерова і Чийгоза видали Туреччині, а далі вони мають попрямувати в Україну.

*** 9 жовтня президент України Петро Порошенко заявив про досягнення домовленості з президентом Турецької Республіки Реджепом Тайїпом Ердоганом щодо координації дій у захисті прав і свобод громадян України в окупованому Криму.

Протягом вересня в окупованому Криму за результатами несправедливих судових процесів було винесено вироки трьом політичним і громадським діячам за їх критику російської окупації й анексії Криму.

11 вересня так званий «Верховний суд Криму» засудив заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Чийгоза до 8 років ув'язнення в колонії.

22 вересня так званий «Залізничний районний суд Сімферополя» призначив українському журналісту Миколі Семені покарання у вигляді 2,5 років умовно з випробувальним терміном 3 роки із забороною займатися публічною діяльністю.

27 вересня так званий «Сімферопольський районний суд» визнав Умерова винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії і засудив до двох років колонії-поселення. Також Умерову на два роки заборонили займатися громадською діяльністю.