Провідні приватні інвестиційні фонди обговорять перспективи інвестицій в Україну
29 травня о 10.00 в готелі Hyatt Regency Hotel в Києві відбудеться Інвестиційний Форум, організований Райффайзен Інвестмент та Райффайзен Банк Аваль.
В форумі візьмуть участь провідні західні фонди, що інвестують в промислові підприємства, енергетичні, нафтогазові, телекомунікаційні та технологічні компанії, будівельні підприємства, а також компанії сфер товарів широкого вжитку та фармацевтики.
Учасники обговорять можливості консолідації та перспективи фінансування бізнесу в Україні, проведуть попередні переговори з потенційними інвесторами.
Реєстрація триває до 25 травня.
Контактні особи:
Олександр ТКАЧЕНКО
Тел: +38(044) 490-68-97
Факс: +38 (044) 490-68-97
Моб: +38 (095) 282-32-80
a.tkachenko@raiffeisen-investment.com
Олексій ЛЮБИНСЬКИЙ
Тел: +38(044) 490-68-97
Факс: +38 (044) 490-68-97
Моб: +38 (095) 282-32-79