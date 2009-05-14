Провідні приватні інвестиційні фонди обговорять перспективи інвестицій в Україну

29 травня о 10.00 в готелі Hyatt Regency Hotel в Києві відбудеться Інвестиційний Форум, організований Райффайзен Інвестмент та Райффайзен Банк Аваль.

В форумі візьмуть участь провідні західні фонди, що інвестують в промислові підприємства, енергетичні, нафтогазові, телекомунікаційні та технологічні компанії, будівельні підприємства, а також компанії сфер товарів широкого вжитку та фармацевтики.

Учасники обговорять можливості консолідації та перспективи фінансування бізнесу в Україні, проведуть попередні переговори з потенційними інвесторами.

Реєстрація триває до 25 травня.

Контактні особи:

Олександр ТКАЧЕНКО

Тел: +38(044) 490-68-97

Факс: +38 (044) 490-68-97

Моб: +38 (095) 282-32-80

a.tkachenko@raiffeisen-investment.com

Олексій ЛЮБИНСЬКИЙ

Тел: +38(044) 490-68-97

Факс: +38 (044) 490-68-97

Моб: +38 (095) 282-32-79

o.lyubynskyy@raiffeisen-investment.com