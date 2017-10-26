Клімкін про переговори у "нормандському форматі": Росія намагається виходити з якимись трюками

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів про причини затримок у проведенні нових зустрічей в "нормандському форматі". Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав журналістам в рамках конференції "Київські трансатлантичні діалоги".

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"Переговори мають сенс, коли всі хочуть розмовляти. Зараз ми маємо ситуацію, коли Росія намагається виходити з якимись трюками. Це відома пропозиція Путіна щодо миротворців, оскільки ми пропонували це у 2015 році. Він, спеціально вичікуючи, дав це тільки зараз для того, щоби змінити послідовність того, що маємо робити на Донбасі", - сказав Клімкін у відповідь на запитання, коли можливе продовження переговорів в "нормандському форматі".

При цьому дипломат сказав, що українська сторона підтримує тісний контакт з іншими партнерами по "нормандському формату" – з Німеччиною і Францією. Він нагадав, що з цією метою здійснив цього тижня візит до Берліну.

"Будемо продовжувати переговори, коли будемо мати сенс. Як тільки буде сенс – будемо зустрічатися. В якому форматі, будемо дивитися – чи це будуть міністри, чи це буде на найвищому рівні", - додав глава МЗС.

Водночас він нагадав, що в Німеччині зараз ведуться переговори щодо формування нової коаліції у Бундестазі, від якої залежатиме склад нового німецького уряду.

"Будемо дивитися також щодо того, хто буде наступним міністром закордонних справ", - додав Клімкін.

Він наголосив, що Україна і в "нормандському форматі", і з американськими партнерами намагається працювати разом щодо здійснення тиску на Росію для отримання такого мандату майбутньої миротворчої місії ООН, "який би реально змінив ситуацію та витіснив Росію з Донбасу".

За словами міністра, деякі люди жартують, що він зустрічається з спеціальним представником США у справах України Куртом Волкером "кожен другий день".