У Флориді будівельники знайшли в підземній трубі півтораметрового алігатора

Зубатий гість завітав на будівельний майданчик у американському штаті Флорида, йдеться в сюжеті ТСН.

Рептилія налякала робітників і намагалася сховатися від будівельників у підземній трубі. Ті одразу повідомили про зубатого гостя комісію з дикої природи та разом зі спеціалістами упіймали алігатора.