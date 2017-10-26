У Флориді будівельники знайшли в підземній трубі півтораметрового алігатора
20:48, 26 жовтня 2017Політика
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Під час зустрічі з рептилією ніхто не постраждав.
У Флориді будівельники знайшли в підземній трубі півтораметрового алігатора
Зубатий гість завітав на будівельний майданчик у американському штаті Флорида, йдеться в сюжеті ТСН.
Рептилія налякала робітників і намагалася сховатися від будівельників у підземній трубі. Ті одразу повідомили про зубатого гостя комісію з дикої природи та разом зі спеціалістами упіймали алігатора.
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