Спецпредставник США після переговорів у Берліні про миротворців на Донбасі відвідає Київ

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер 27 жовтня відвідає Київ, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає Крим.Реалії.

«Завтра Курт приїжджає в Україну», – сказав Клімкін 26 жовтня в Києві.

За словами міністра, напередодні у Берліні він провів зустріч з Волкером, присвячену обговоренню спільної позиції щодо мандату миротворчої місії ООН на Донбасі.

Раніше спецпредставник США з питань України Курт Волкер сказав, що вважає введення на Донбас миротворців ООН можливістю забезпечити умови для проведення в ОРДЛО місцевих виборів.

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7 жовтня у столиці Сербії Белграді відбулася зустріч спецпредставника Держдепартаменту США Курта Волкера і помічника президента Росії Владислава Суркова.

Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич повідомив, що представники США і Росії провели переговори, «присвячені українській кризі». Подробиць сербський міністр не навів.