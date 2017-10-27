Спецпредставник США після переговорів у Берліні про миротворців на Донбасі відвідає Київ
За словами глави МЗС України Павла Клімкіна, в Берліні він провів зустріч з Волкером, присвячену обговоренню спільної позиції щодо мандату миротворчої місії ООН на Донбасі.
Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер 27 жовтня відвідає Київ, повідомив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає Крим.Реалії.
«Завтра Курт приїжджає в Україну», – сказав Клімкін 26 жовтня в Києві.
За словами міністра, напередодні у Берліні він провів зустріч з Волкером, присвячену обговоренню спільної позиції щодо мандату миротворчої місії ООН на Донбасі.
Раніше спецпредставник США з питань України Курт Волкер сказав, що вважає введення на Донбас миротворців ООН можливістю забезпечити умови для проведення в ОРДЛО місцевих виборів.
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7 жовтня у столиці Сербії Белграді відбулася зустріч спецпредставника Держдепартаменту США Курта Волкера і помічника президента Росії Владислава Суркова.
Міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич повідомив, що представники США і Росії провели переговори, «присвячені українській кризі». Подробиць сербський міністр не навів.