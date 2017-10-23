В АП анонсували зустріч Порошенка з Волкером

Президент Петро Порошенко має намір зустрітися зі спеціальним представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером.

Читайте такожСпецпредставник США Волкер позапланово відвідає Україну 27 жовтня - ЗМІ Про це РБК-Україна повідомив завідувач відділом Головного департаменту інформаційної політики Адміністрації президента (АП) Володимир Горковенко. "У Порошенка є такий намір", - сказав Горковенко. Разом з тим він зазначив, що не може розповісти про дату зустрічі.

За даними ЗМІ, зустріч може відбутися в найближчі десять днів.

Як повідомляв УНІАН, Волкер призначений спеціальним представником Державного департаменту США з питань України 7 липня. 10 липня він відвідав Київ, де зустрівся з Порошенком. Також спецпредставник Держдепартаменту США двічі зустрічався з радником президента Росії Владиславом Сурковим - у серпні в Мінську і 7 жовтня в Белграді.