Конкурсний набір учнів на пільгове навчання у приватній міжнародній школі «Меридіан»

16 травня об 11.00 у приватній міжнародній школі I-III ступенів «Меридіан» (м. Київ, Квітневий провулок, 5а (ж.м. Виноградар) відбудеться День відкритих дверей. З метою підтримки творчо обдарованих дітей, в рамках Дня відкритих дверей буде проведено конкурсний набір учнів до 5-9-х класів з українською, російською та англійською мовами навчання на 2009-2010 навчальний рік. Реєстрація учасників - з 10.30 до 10.55. Початок тестування об 11.00. Учням, які успішно пройдуть тестові випробування, буде запропоновано навчання у МШ «Меридіан» безкоштовно або на пільгових умовах.

Контактні телефони (044) 434-88-80; 433-97-48; факс 463-50-03.