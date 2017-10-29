У 201 об'єднаній територіальній громаді України проходять перші місцеві вибори

В Україні сьогодні, 29 жовтня, проходять перші місцеві вибори у 201 об'єднаній територіальній громаді. Про це раніше повідомили в прес-службі ЦВК.

До складу 201 ОТГ входять 933 місцевих ради (25 міських, 67 селищних і 841 сільська). За попередніми підрахунками, у зазначених виборах зможуть взяти участь понад 1,3 млн осіб.

Голосування розпочалося о 8:00 і триватиме до 20:00. Триватиме воно на 1 тис. 947 виборчих дільницях.

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Зокрема, у Вінницькій області такі вибори відбудуться в 9 об’єднаних територіальних громадах, у Волинській області – в 19 ОТГ, у Дніпропетровській області – в 19 ОТГ, у Донецькій області – в 2 ОТГ, у Житомирській області – в 13 ОТГ, у Закарпатській області – в 1 ОТГ, у Запорізькій області – в 10 ОТГ, в Івано-Франківської області – в 8 ОТГ, у Київській області – в 4 ОТГ, у Кіровоградській області – в 6 ОТГ, у Луганській області – в 4 ОТГ, у Львівській області – в 8 ОТГ, у Миколаївській області – в 1 ОТГ, в Одеській області – в 11 ОТГ, у Полтавській області – в 12 ОТГ, у Рівненській області – в 5 ОТГ, у Сумській області – в 9 ОТГ, у Тернопільській області – в 4 ОТГ, у Харківській області – в 7 ОТГ, у Херсонській області – в 10 ОТГ, у Хмельницькій області – в 7 ОТГ, у Черкаській області – в 14 ОТГ, у Чернівецькій області – в 4 ОТГ, у Чернігівській області – в 14 ОТГ.

Бюджет сьогоднішніх виборів становить 55,1 млн грн. ЦВК раніше зареєструвала 18 офіційних спостерігачів від Національного демократичного інституту міжнародних відносин, а також надала дозвіл мати офіційних представників для 17 громадських організацій.