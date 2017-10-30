Спецпредставник США Волкер зустрінеться із Сурковим у листопаді - росЗМІ

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер зустрінеться із помічником Путіна Владиславом Сурковим у першій половині листопада, пишуть «Известия» з посиланням на джерела.

Зазначається, що чиновники проведуть черговий раунд переговорів, який відбудеться на нейтральній території.

Зокрема, сторони обговорюватимуть російський проект резолюції ООН про розміщення миротворчої місії на Донбасі і реалізацію Мінських угод і роботу мінської контактної групи.

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Рішення про зустріч було прийнято після позапланового візиту Волкера в Україну.

При цьому у Держдепартаменті США у відповідь на запит російського видання заявили, що на даний момент не готові анонсувати "поїздку" Волкера.

Як повідомляв УНІАН раніше, Росія повинна вивести свої війська з окупованих територій Донбасу, аби миротворча місія ООН змогла розпочати свою роботу. Про це спеціальний представник США з питань України Курт Волкер.

При цьому він зауважив, що спочатку сторони мають домовитися щодо мандату місії, визначитися з її чисельністю та складом – саме про це наразі й тривають перемовини.