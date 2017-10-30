Розслідування справи по катастрофі MH17 не затягуватимуть – посол України в Нідерландах

Посол України в Нідерландах Всеволод Ченцов переконаний, що розслідування у справі про збиття лайнера рейсу MH17 Малайзійських авіаліній не буде затягуватися. Таку думку він висловив в інтерв’ю агентству УНІАН.

«Слідство триває, і, відповідно, інформація щодо осіб, яким буде пред'явлено обвинувачення, є конфіденційною. Також не розголошуються і терміни початку процесу. Водночас, враховуючи надзвичайну суспільну важливість цього питання, немає ніяких намірів затягувати слідство. Основна мета – зібрати достатньо доказів, щоб довести провину в рамках кримінального процесу», - сказав український дипломат.

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Щодо ролі посольства у цьому питанні, Ченцов зазначив, що українські дипломати активно взаємодіють з Міністерством закордонних справ Нідерландів та іншими відомствами. «Тут мова йде не тільки про розслідування самого злочину, але і про забезпечення, точніше буде сказати навіть про створення необхідних правових і організаційних рамок для того, щоб судове переслідування взагалі було можливим. Адже в цьому питанні задіяні п'ять країн (Україна, Нідерланди, Швеція, Бельгія, Австралія)! Тобто ми говоримо про укладання відповідних двосторонніх і багатосторонніх документів, залучення експертів тощо», - деталізував він.

При цьому Ченцов наголосив, що у діяльності Міжнародної спільної слідчої групи налагоджена тісна й безпосередня взаємодія на рівні правоохоронних органів держав.

Довідка УНІАН. Літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 осіб, які перебували на борту. Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу «Бук».

Міжнародна спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий з підконтрольної бойовикам території Донбасу російським ЗРК «Бук», ввезеним в Україну з Росії. Місце пуску ракети - селище Первомайське, що перебувало під контролем проросійських терористів. До кола підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 осіб.

Країни-учасниці розслідування трагедії MH17 домовилися не створювати окремий трибунал і вирішили, що винні постануть перед судом Нідерландів.

7 липня 2017 року Україна і Нідерланди підписали угоду про створення правових підстав для розгляду справи про катастрофу малайзійського «Боїнга».