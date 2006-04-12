Донецький губернатор подав у відставку

Голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим ЧУПРУН подав заяву про відставку у зв’язку з переходом на іншу роботу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомив журналістам прем’єр-міністр України Юрій ЄХАНУРОВ.

«Голова Донецької обласної державної адміністрації пан ЧУПРУН попросився на іншу роботу і у зв’язку з цим подав заяву. Заява його буде доведена до Президента, і сьогодні я підпишу направлення про звільнення пана ЧУПРУНА з посади голови», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.

За його словами, на сьогоднішньому засіданні уряду було заслухано звіт про соціально-економічну ситуацію в Донецькому регіоні, зокрема, щодо бюджетної дисципліни. Звіт надали заступник міністра економіки Сергій РОМАНЕНКО, представники Міністерства фінансів та ДПА. Прем’єр-міністр зазначив, що звіт взято до відома.

Крім того, за словами Ю.ЄХАНУРОВА, найближчим часом уряд проведе спільне засідання з представниками найкрупніших фінансово-промислових груп регіону, присвячене фінансовій дисципліні і плану їх роботи до кінця поточного року.

Довідка УНІАН. В.ЧУПРУН був призначений головою Донецької облдержадміністрації 4 лютого 2005 року.