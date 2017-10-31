У "справі про рюкзаки МВС" затримали екс-заступника міністра і ще двох осіб

Національне антикорупційне бюро України заявляє про затримання трьох осіб у рамках розслідування кримінального провадження щодо розтрати понад 14 млн грн при закупівлі рюкзаків для МВС. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті НАБУ.

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«31 жовтня 2017 року детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП здійснили низку обшуків, в результаті яких за підозрою у розтраті понад 14 млн грн затримали трьох осіб: колишнього заступника міністра внутрішніх справ України, представника фірми-переможця тендеру з постачання рюкзаків та ще одну приватну особу», - йдеться у повідомленні.

Також в НАБУ зазначають, що, за версією слідства, у 2015 році зазначені особи були причетні до закупівлі коштом Міністерства внутрішніх справ України рюкзаків за ціною, суттєво вищою за середньоринкову. За інформацією досудового розслідування, товар не був поставлений вчасно та до того ж не відповідав вимогам, встановленим МВС, внаслідок чого державі було завдано збитків в розмірі понад 14 млн грн.

Осіб затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення їм про підозру.

Правопорушення кваліфіковано за ч.5 ст. 191 Кримінального кодексу України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем»).

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Наразі проводяться невідкладні слідчі дії. Встановлюється коло причетних осіб. Розслідування наведених фактів детективи НАБУ здійснюють з 2016 року.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні з’явилася інформація, що НАБУ проводить обшук у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова - Олександра.

За інформацією НАБУ, обшуки тривають у рамках розслідування щодо рюкзаків, які МВС закупило наприкінці 2014-го - на початку 2015 року.

Пізніше у НАБУ підтвердили, що детективи бюро проводять обшуки у рамках розслідування справи про можливі розтрати держкоштів при закупівлі рюкзаків для МВС.

Своєю чергою у Міністерстві внутрішніх справ України заявили, що дії НАБУ є політичними, а не юридично обґрунтованими.