Знайомтеся, Паша Хаммер: екс-начальник Горлівської міліції та друг Януковича став "смотрящим" за будівництвом на Донеччині

Колишній начальник Горлівського управління внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України, який входив в оточення екс-президента Віктора Януковича, Павло Панасюк став директором Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Донецькій області. Про це написав журналіст Олександр Білінський на своїй сторінці в Facebook.

"Знайомтеся, Паша Хаммер. Так його за очі називали підлеглі, коли на подвір'я УВС він в'їжджав на чорному джипі і в погонах вилазив з авто. «Павло Петрович» - так до нього офіційно зверталися, пам'ятаючи: за косий погляд начальник Горлівського УВС Павло Панасюк може і звільнити. У роки Януковича він чудово себе почував у рідній мені Горлівці: хвалився знайомством з Федоровичем, встановив у робочому кабінеті відразу два його портрети, отримав квартиру від влади міста, брав у міськвідділі «смотрящих» від ще одного земляка Юрія Іванющенка, кого треба карав, кого треба – відпускав", - пише журналіст.

За словами Білінського, за два тижні до штурму будівлі Горлівського УВС Панасюка зняли з посади, але перевели очолювати міліцію Дзержинська (нині – Торецка).

"Там він теж особливо завзято сепаратистів не затримував, місто захопили, Паша помикався-потикався і пішов на заслужену пенсію. Я вже почав забувати про Пашу, розуміючи, що ніхто не буде розслідувати його діяльність на посаді начальника міліції. Але сталося ДТП, в результаті якого син Панасюка – теж співробітник міліції – у Святогірську збив на смерть трьох людей (дитини з бабусею, дідусем), а сам намагався втекти з місця аварії", - зазначив він.

Читайте також"Януковича немає вдома": адвокат розповів про невдачу у Ростові при спробі зустрітися із підзахисним

Журналіст уточнив, що спільними зусиллями вдалося домогтися того, щоб винуватець ДТП був затриманий, він майже 2 роки провів у СІЗО, а нещодавно був відпущений під домашній арешт. Проте пізніше фігурантом чергового скандалу знову опинився сам "Хаммер", якого призначили директором Департаменту державної архітектурно-будівельної інспекції в Донецькій області.

"Для тих, хто не в темі – це головна людина в області, через яку проходить все будівництво, всі узаконення, вся інформація про тендери, які готуються... При Януковичі він (Павло Панасюк, - ред.) «смотрящих» у своєму кабінеті в УВС брав, а зараз сам став «смотрящим» щодо землі в Донецькій області. Виходить, Панасюка з пенсії відкликали, посадили в Департамент без інженерно-містобудівної освіти і взагалі розуміння, як все влаштовано", - пише Білінський.

Цікава також і декларація Панасюка. Журналіст повідомив про вражаючі статки сім'ї новоспеченого голови департаменту.

"Паша наш зовсім на церковну мишу косить, зате дружина його – «ах, какая женщина»: квартира в Горлівці, 3 квартири в Єнакієво, квартира в Святогірську, 2 будинку в Єнакієво, кілька земельних ділянок, квартира в Феодосії, земельна ділянка в Запорізькій області, приміщення дитячого садка у власності", - сказано в повідомленні.

Автопарк родини:

- DODGE RAM-1500;

- 6 автобусів;

- SKODA OCTAVIA A5 AMBIENTE;

- TOYOTA PRADO (2007);

- FORD MONDEO TREND;

- MERCEDES-BENZ Е-240.

Журналіст зазначив, що не бідує і дочка Панасюка.

"Скромний держслужбовець, працює в Святогірському міськраді. Має - згідно декларації: житловий будинок в Енакієво, квартира в Святогірську, будинок і земельна ділянка в Слов'янському районі, будинок у Бахмутському районі, 2 земельні ділянки в Святогірську. З колесами теж все норм: Toyota land Cruiser 100 ЗНГ, volkswagen Passat B6. Ще задекларувала 410 тисяч гривень та 37 тисяч доларів. Як і належить всім переселенцям, активно отримує благодійну допомогу від міжнародної організації "Карітас", - пише Білинський.

Читайте такожГПУ просить суд арештувати екс-міністра часів Януковича на два місяці

"Це ж треба було стільки майна переписати на дружину з донькою і відправитися на державну службу, щоб заробляти на нові квартири та машини. І не в поліцію якусь недоформовану, а відразу ДАБІ керувати. Паша чоловік мудрий, знає, що на відновлення області гроші будуть виділятися – може мільйон - другий і йому перепаде", - підсумував журналіст.

Раніше Генеральна прокуратура України склала письмове повідомлення про підозру колишньому першому заступнику Генерального прокурора України Ренату Кузьміну.