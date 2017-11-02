Заплановане на сьогодні обрання голови Конституційного суду не відбулося

Заплановане на сьогодні обрання голови Конституційного суду України не відбулося. Про це УНІАН повідомило джерело в КСУ.

На офіційному сайті суду у проекті порядку денного сьогоднішнього спеціального пленарного засідання міститься питання «Вибори голови Конституційного суду України», проте КСУ це питання не розглядалося.

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«Питання судом сьогодні не розглядалося. Воно навіть не було включено до порядку денного, оскільки його проект не підтримала необхідна кількість суддів. Це може свідчити про блокування вирішення питання обрання нового голови КС", - заявив співрозмовник агентства.

Як повідомляв УНІАН, посада голови Конституційного суду України є вакантною з 18 березня 2017 року, коли сплинув термін повноважень Юрія Бауліна.