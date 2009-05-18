Литвин хоче упевненості, що у ВР назбирається хоча б 226 голосів

Верховна Рада України планує завтра визначитися з питанням щодо проведення з 25 по 29 травня ще одного пленарного тижня.

Як передає кореспондент УНІАН, під час Погоджувальної ради голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН зауважив, що у вівторок, під час перерви, відбудеться засідання керівників фракцій, де обговорюватиметься це питання.

Водночас В.ЛИТВИН звернувся до керівників фракцій з проханням, щоб вони обговорили на засіданнях своїх фракцій можливість попрацювати у пленарному режимі третій тиждень поспіль.

«Треба, щоб ми були впевнені, що є хоча б 226 голосів, і щоб ми показали людям свою готовність працювати», - сказав В.ЛИТВИН.