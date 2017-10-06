Путін імітує оновлення влади напередодні безальтернативних виборів, звільняючи губернаторів - ЗМІ

Замість комуніста Вадима Потомського керувати Орловською областю буде інший комуніст - 39-річний секретар московського міськкому КПРФ Андрій Кличков, повідомляє Бі-бі-сі.

Попередній глава області Вадим Потомський написав заяву про звільнення за власним бажанням, йдеться в офіційному повідомленні на сайті Кремля. На прохання Бі-бі-сі прокоментувати свою відставку Потомський сказав, що "це рішення президента". Коли кореспондент Бі-бі-сі запитав, чому губернатор вирішив написати заяву про звільнення, у відповідь колишній губернатор кинув трубку.

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У травні 2017 року губернатор заступився за місцевого єпископа Нектарія, який дорогої Land Cruiser за 6 млн руб. "Бог не фраєр, він все бачить", - прокоментував він скандал в ефірі радіостанції "Говорить Москва".

У 2016 році в Орлі відкрили пам'ятник Івану Грозному. Пам'ятник викликав широку суспільну дискусію. Потомський запевняв, що серед жителів міста проведено опитування, і більшість висловилася за встановлення пам'ятника, проте місцеві активісти та соціологи запевняли, що не бачили ні того, як проводилося це опитування, ні його результатів.

Однак кар'єра Потомського не закінчена. Тепер він призначений заступником повноважного представника президента в Центральному федеральному окрузі.

Це сьомий губернатор, відправлений у відставку за останні два тижні. Раніше президент РФ Володимир Путін змінив губернаторів Самарської, Ніжегородської областей, Ненецького автономного округу, губернатора Красноярського краю, голову Дагестану і главу Приморського краю.

Раніше ЗМІ з посиланням на близькі до Кремля джерела повідомляли, що грядуть масові перестановки у владі. Менш ніж через півроку в Росії пройдуть президентські вибори. Формально кампанія ще не почалася, але очікується, що на цих виборах владу знову представлятиме Путін.

Опитані Бі-бі-сі експерти стверджують, що з урахуванням передбачуваності кампанії і відсутності на майбутніх виборах конкуренції Кремль намагається задовольнити запит суспільства на цю конкуренцію і на зміни за рахунок символічної зміни керівників регіонів. Оновлення влади - одне з очевидних напрямків курсу адміністрації президента в ході кампанії, а оновлення регіональної влади - один з очевидних її складників, стверджують політологи.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Кремлі пригрозили переслідуванням за заклики вийти на мітинги у день народження Путіна 7 жовтня.