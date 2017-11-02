Український консул відвідав незаконно засудженого в РФ кримчанина Зейтуллаєва

Український консул відвідав у виправній колонії в Республіці Башкортостан незаконно засудженого в Російській Федерації фігуранта «справи Хізб-ут Тахрір» Руслана Зейтуллаєва. Про це УНІАН повідомив офіційний представник Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

Читайте такожЄвропарламент заявив про необхідність запровадження санкцій до винних у засудженні Чийгоза, Умерова та Семени

Український консул відвідав Зейтуллаєва вчора, 1 листопада. "Після тривалих спроб консулу таки вдалося відвідати його, тому що МЗС в Російській Федерації і Федеральне управління з виконання покарань відмовляло у дозволі на відвідування Зейтуллаєва через те, що вони кваліфікують його як громадянина Російської Федерації", - сказав Кирилич.

Зустріч була тривалою, також консул пересвідчився щодо умов його утримання. "Зейтуллаєв цікавився перспективою його переведення в Україну для відбування покарання", - додав Кирилич.

Як повідомляв УНІАН, суд над Зейтуллаєвим, Ваітовим, Прімовим і Сайфуллаєвим почався в червні 2016 року. Їх заарештували взимку 2015 року в Севастополі й звинуватили в участі в забороненій у РФ ісламській організації «Хізб ут-Тахрір».

Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону 7 вересня 2016 року засудив Зейтуллаєва, якого російська влада назвала організатором осередку «Хізб ут-Тахрір», до семи років колонії загального режиму, Сайфуллаєв, Ваітов і Прімов отримали по п'ять років виправної колонії також загального режиму.

Верховний суд Росії 27 липня 2017 року збільшив до 15 років строк позбавлення волі Зейтуллаєва. 28 жовтня незаконно засудженого в РФ кримчанина Зейтуллаєва етапували до виправної колонії в Башкортостан.