Засуджений окупантами кримський татарин Зейтуллаєв звернувся до ООН і почав голодування

Незаконно засуджений на території Росії кримський татарин Руслан Зейтуллаєв звернувся з відкритим листом до Організації Об'єднаних Націй із закликом продовжити тиск на Росію з метою звільнення всіх українських політв'язнів.

Лист, датований 27 липня, оприлюднений у Twitter Постійного представництва ООН в Україні 25 серпня.

Він зазначив, що «фактично Кримський півострів опинився в правовому полі Російської Федерації, й ім'ям РФ (на ньому - Ред.) ухвалюються незаконні і неконституційні рішення». «У своєму зверненні прошу Вас продовжити здійснювати всебічний тиск на уряд Російської Федерації до повного звільнення всіх незаконно ув'язнених у в'язницях громадян України та дотримання прав і свобод кримськотатарського народу», - йдеться у листі. Також Зейтуллаєв додав, що оголошує безстрокове голодування - «відмовляюся приймати їжу, перебуваючи незаконно в СІЗО №1 Ростова».

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Як повідомляв УНІАН, Північно-Кавказький окружний військовий суд 7 вересня 2016 року визнав Зейтуллаєва винним в «участі у терористичному угрупованні» і засудив його до 7 років позбавлення волі. Російська прокуратура оскаржила це рішення у Верховному суді Росії, і справа була знову направлена до Північно-Кавказького окружного військового суду на перегляд. Слідчі органи наполягали, щоб Зейтуллаєва було визнано не учасником, а організатором терористичної групи. Відповідна стаття Кримінального кодексу РФ передбачає санкцію від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. 26 квітня 2017 року суд засудив Зейтуллаєва до 12 років ув'язнення. 27 липня Верховний суд Росії збільшив Зейтуллаєву термін ув'язнення з 12 до 15 років. 18 серпня його етапували з м. Ростов-на-Дону в одну з пенітенціарних установ Республіки Башкортостан.