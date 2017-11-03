Вищий адмінсуд 22 листопада розгляне позов Саакашвілі щодо позбавлення громадянства

Вищий адміністративний суд України відкрив провадження у справі позбавлення громадянства екс-президента Грузії і колишнього голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеїла Саакашвілі.

Про це Саакашвілі повідомив у Facebook, опублікувавши відповідне рішення суду.

«Нарешті, через три місяці боротьби з бюрократичним і клептократичним свавіллям, ми змогли отримати документи про позбавлення мене громадянства України і подати позов про оскарження незаконного указу президента. Дуже символічно, що Вищий адміністративний суд України призначив засідання у цій справі на 22 листопада - День Гідності і свободи. Що ж, будемо відзначати це знаменне для нашої країни свято у суді», - написав він.

Згідно рішенням суду, розгляд справи розпочнеться о 10.00.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня президент Петро Порошенко підписав указ про припинення Саакашвілі громадянства України. За даними члена колегії МВС Антона Геращенка, Саакашвілі позбавили громадянства, оскільки він надав недостовірні дані, зокрема, щодо його судимості в Грузії.

5 вересня заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов повідомив, що Грузія звернулася до України із запитом про розшук, взяття під варту і екстрадицію Саакашвілі.

10 вересня Саакашвілі вдалося перетнути польсько-український кордон у пункті пропуску «Шегині». Його прихильники прорвали оточення українських силовиків. Вони взяли в щільне кільце політика, а також депутатів і громадських діячів, які супроводжували його, і буквально «внесли» їх на територію України. Член партії «Рух нових сил» Давид Сакварелідзе заявив, що Саакашвілі прибув до України, щоб захистити свої права в суді.

3 жовтня генпрокурор повідомив, що після повернення у нелегальний спосіб Саакашвілі на українську територію правоохоронці почали екстрадиційну перевірку.

3 жовтня адвокат Саакашвілі Маркіян Галабала заявив, що 11 вересня Саакашвілі звернувся до ДМС з метою отримання статусу особи, яка потребує додаткового захисту, однак відомство не надало відповіді на звернення.

24 жовтня Луценко заявив, що Саакашвілі можна депортувати, оскільки немає жодних обставин, які б унеможливлювали ці процесуальні дії.

1 листопада Управління Державної міграційної служби у Київській області відмовило Саакашвілі в оформленні документів для вирішення питання про визнання біженцем.

2 листопада Саакашвілі оскаржив рішення ДМС про відмову надати йому політичний притулок. Позов подано до Окружного адмінсуду Києва.