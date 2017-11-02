Саакашвілі оскаржив у суді відмову міграційної служби надавати йому статус біженця

14:48, 02 листопада 2017
Політика
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Зазначається, що сьогодні адвокати Саакашвілі подали відповідний позов до адміністративного суду.

Саакашвілі подав до суду на міграційну службу / фото УНІАН

Захист екс-президента Грузії Міхеіл Саакашвілі оскаржив у суді відмову Державної міграційної служби давати йому статус біженця. Про це повідомляється на його сторінці у Facebook.

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"Це рішення міграційної служби є необґрунтованим і протиправним, у зв'язку з чим порушує права М.Саакашвілі на отримання в Україні додаткового захисту від можливої незаконної екстрадиції до Грузії", - йдеться у пості.

Зазначається, що сьогодні адвокати Саакашвілі подали відповідний позов до адміністративного суду.

Нагадаємо, 1 листопада Державна міграційна служба знову відмовила екс-голові Одеської ОДА Міхеїлу Саакашвілі в оформленні документів для вирішення питання про визнання біженцем.

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