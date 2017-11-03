Умеров: мене звільнили з свого власного дому

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров не вважає свою видачу реальним звільненням. Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Я їм (спецслужбам РФ, - ред.) ще при першій розмові кілька разів повторив, що не збираюся залишати Крим. Я і зараз не згоден з тим, що зі мною сталося. Якщо б мені сказали: "Ми тебе звільняємо, але ти повинен виїхати з Криму", я б не погодився. Я готовий був йти в колонію, тому що термін не особливо великий", - підкреслив заступник голови Меджлісу.

На думку Умерова термін "звільнення" може бути повноцінно застосований до його соратника Ахтема Чийгоза.

"Ахтем звільнений з в'язниці, це дійсно звільнення. А я - втратив Крим. Мене звільнили з дому. Зі свого власного дому", - сказав він.

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Як раніше повідомлялося, 25 жовтня представників Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза і Ільмі Умерова, незаконно засуджених окупантами в окупованому Криму, видали Туреччині.

Нагадаємо також, підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд 27 вересня засудив Умерова до двох років колонії-поселення. Також йому заборонено два роки займатися публічною діяльністю і виступати в ЗМІ. При цьому прокурор просив для Умерова умовне позбавлення волі на 3 роки і 6 місяців з випробувальним терміном і забороною на три роки займатися публічною і викладацькою діяльністю. Умерова нібито звинувачували в публічних закликах до сепаратизму. Він називав порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою.