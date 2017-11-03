Умеров: мене звільнили з свого власного дому
На думку Умерова термін "звільнення" може бути повноцінно застосований до його соратника Ахтема Чийгоза.
Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умеров не вважає свою видачу реальним звільненням. Про це він сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
"Я їм (спецслужбам РФ, - ред.) ще при першій розмові кілька разів повторив, що не збираюся залишати Крим. Я і зараз не згоден з тим, що зі мною сталося. Якщо б мені сказали: "Ми тебе звільняємо, але ти повинен виїхати з Криму", я б не погодився. Я готовий був йти в колонію, тому що термін не особливо великий", - підкреслив заступник голови Меджлісу.
На думку Умерова термін "звільнення" може бути повноцінно застосований до його соратника Ахтема Чийгоза.
"Ахтем звільнений з в'язниці, це дійсно звільнення. А я - втратив Крим. Мене звільнили з дому. Зі свого власного дому", - сказав він.
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Як раніше повідомлялося, 25 жовтня представників Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза і Ільмі Умерова, незаконно засуджених окупантами в окупованому Криму, видали Туреччині.
Нагадаємо також, підконтрольний Кремлю Сімферопольський районний суд 27 вересня засудив Умерова до двох років колонії-поселення. Також йому заборонено два роки займатися публічною діяльністю і виступати в ЗМІ. При цьому прокурор просив для Умерова умовне позбавлення волі на 3 роки і 6 місяців з випробувальним терміном і забороною на три роки займатися публічною і викладацькою діяльністю. Умерова нібито звинувачували в публічних закликах до сепаратизму. Він називав порушену проти нього кримінальну справу політично мотивованою.