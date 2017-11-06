Судова дисципліна для обраних

Українські суди, як відомо, дуже не люблять, коли хтось втручається у здійснення їхньої високої місії по відправленню правосуддя. Лише за останні декілька місяців Рада суддів і Вища рада правосуддя не раз на всю країну плакалися на «безпрецедентне втручання у діяльність судді», коли біля того чи іншого суду збиралися на мітинг обурені діями судді громадяни.

Звісно, інколи активісти, що називається, передають куті меду, як це нещодавно сталося у Святошинському райсуді столиці, де побратими Миколи Коханівського розібрали інтер’єр судової зали на барикаду.

Але «праведний гнів» служителів Феміди, як виявилося, виникає вибірково, в залежності від того, хто втрутився в їхню діяльність. Тут судді вже нагадують поліцейського наглядача Очумєлова із оповідання Антона Чехова «Хамелеон».

Так, на минулому тижні Солом’янський райсуд Києва, у якому розглядали запобіжний захід для сина міністра Внутрішніх справ Арсена Авакова – Олександра, ще за декілька годин до початку засідання окупували невідомі у мілітарних одностроях без знаків розпізнавання. Молодики заповнили залу судових засідань майже повністю, і багатьом журналістам просто фізично не вистачило місця навіть постояти в коридорі біля дверей зали, не кажучи вже про те, щоб потрапити на саме засідання. І це попри те, що після учасників процесу, преса має пріоритетне право бути присутніми в засіданні суду.

«Праведний гнів» служителів Феміди, як виявилося, виникає вибірково, в залежності від того, хто втрутився в їхню діяльність

Дещо пізніше прийшло з десяток народних депутатів фракції «Народного фронту». І поведінка нардепів та невідомих у камуфляжній формі заслуговує особливої уваги. Ці діячі розмістилися в залі засідань поруч з суддею Віталієм Українцем, та навіть за спиною у нього. Проте, цей факт чомусь не викликав жодної реакції з боку судді Українця, як і те, що всі підступи до зали були забиті «вільними слухачами спортивної зовнішності» настільки щільно, що не знайшлося місця навіть для конвою (нагадаємо, що Аваков-молодший на момент початку засідання був під арештом, а, отже, його мусив охороняти конвой). Більше того, коли судову залу відкрили для учасників процесу і журналістів, там уже сиділа публіка у камуфляжі, яку хтось, очевидно, провів чорним ходом, через який, зазвичай, конвой заводить затриманих.

Під час зачитування суддею ухвали щодо запобіжного заходу для Олександра Авакова за його спиною маячив бородань у камуфляжі, а збоку - народний обранець. Зазвичай судді дуже ревно ставляться до таких нюансів – навіть у вщент переповнених судових залах робоче місце судді – своєрідний вівтар, туди під час засідання не дозволяється заходити нікому. Однак, не цього разу.

Можливо, суддя Українець поскаржився на втручання в роботу судді пізніше? На жаль… В реєстрі повідомлень суддів про втручання в діяльність на сайті Вищої ради правосуддя, станом на сьогодні жодної скарги з цього приводу немає.

Схоже, що, як і вище загаданий чеховський персонаж, українські судді скаржаться лише тоді, коли за пальчик їх кусне песик двірника, а якщо ж це песик самого генерала, то… так і треба, сам винен, нічого перед генеральським псом руками розмахувати.

Дмитро Хилюк