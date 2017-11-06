Солдата Колмогорова звинуватили, бо суд і влада не бачать в Україні війни – експерт

Обвинувачення у справі прикордонника Сергія Колмогорова виникли через те, що чинна влада не виконала свій конституційний обов'язок і не забезпечила правовий статус патріотів, які захищають Україну від агресора. Про це заявив очільник Київської міської організації УКРОПу, голова правління фонду «Майдан закордонних справ» Богдан Яременко. Разом з іншими представниками УКРОПу він прийшов підтримати солдата на судове засідання з розгляду касації.

«Правові колізії у справі солдата Колмогорова виникли тільки тому, що українська влада не виконала свої правові й політичні зобов'язання в рамках Конституції та інших законів», – зазначив Богдан Яременко.

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За словами експерта, у будь-якій цивілізованій країні світу одразу після початку військової агресії мав бути оголошений воєнний стан. Тоді подібні ситуації не виникали б взагалі, адже застосування зброї в зоні бойових дій було б цілком правомірним і зрозумілим.

Представник УКРОПу зауважив, що громадяни, які виконують свій обов'язок, боронячи країну, потребують правового захисту, незважаючи на те що українська влада не може офіційно визнати події на сході війною.

«Сьогодні скидається на те, що ні прокурор, ні суд не бачать в Україні ні війни, ні надзвичайних обставин. Погоджуватися з таким трактуванням подій – неправильно з точки зору права й непатріотично», – підкреслив Богдан Яременко.

У свою чергу ветеран антитерористичної операції, представник УКРОПу Євген Тєрєхов зазначив, що солдат Сергій Колмогоров виконував наказ командування, відтак не може нести відповідальності за скоєне в умовах війни.

«На момент інциденту на сході України вже кілька місяців тривали бойові дії. Тому всі знали, що на блокпостах треба зупинятися і проходити огляд. Людина, яка знехтувала цим, заплатила життям», – наголосив Євген Тєрєхов.

Як відомо, Сергія Колмогорова було засуджено до 13 років позбавлення волі за обвинуваченням у перевищенні службових повноважень. Восени 2014 року унаслідок застосування зброї з боку прикордонника загинула цивільна жінка.

Інцидент трапився під час виконання Сергієм Колмогоровим службового наказу про зупинку порушника у тридцятикілометровій зоні від лінії розмежування.