Колмогоров отримав наказ перевірити авто, а не відкривати по ньому вогонь – прокурори

Прокурори стверджують, що засуджений за вбивство прикордонник Сергій Колмогоров отримав наказ лише перевірити автомобіль, в якому перебувало подружжя з Маріуполя, а не відкривати по ньому вогонь.

Як передає кореспондент УНІАН, про це представники сторони обвинувачення заявили на засіданні Вищого спецсуду з розгляду кримінальних та цивільних справ, який розглядає касаційну скаргу на вирок Колмогорову.

Читайте також"Відрижка "русского мира": Тимчук розповів про засудження прикордонника за виконання наказу в 2014 році

Також прокурори заявили, що рішення про проведення закритого судового засідання у судах нижчої інстанції було прийнято після того, як Колмогоров почав погрожувати свідку.

Нині у засіданні суду оголошено перерву через те, що обірвався відеозв'язок з Маріуполем, де перебуває потерпіла у справі.

Як повідомляв УНІАН, Колмогорова обвинувачують у вбивстві пасажирки автомобіля, обстріляного нарядом прикордонників на блокпосту в Маріуполі 9 вересня 2014 року. Того дня прикордонники побачили на березі Азовського моря автомобіль, який, як вони стверджують, подавав фарами сигнали в море. Прикордонники наказали водію зупинитися, але той не підкорився. Командир блокпоста наказав підлеглим стріляти. 9 прикордонників відкрили вогонь по авто, в якому перебувало подружжя з Маріуполя. Водій не постраждав, жінка загинула.

Приморський райсуд Маріуполя у листопаді 2016 року визнав винним у вбивстві жінки лише Колмогорова і засудив його до 13 років позбавлення волі.

В лютому 2017 року Апеляційний суд Донецької області залишив вирок у силі.

Сьогодні, 6 листопада, Вищий спецсуд з розгляду цивільних і кримінальних справ розглядає касаційну скаргу на вирок Колмогорову. Адвокати просили закрити провадження у справі Колмогорова у зв’язку з недоведеністю вини та звільнити його в залі суду.