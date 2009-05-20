Ющенко відбув до Туреччини

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з робочим візитом до Турецької Республіки.

Як передає кореспондент УНІАН, у Стамбулі В.ЮЩЕНКО проведе зустріч із президентом УЄФА Мішелем ПЛАТІНІ. Також у Стамбулі глава держави проведе зустріч із Вселенським Патріархом ВАРФОЛОМІЄМ І. Згідно з програмою, В.ЮЩЕНКО зустрінеться з генеральним секретарем Організації чорноморського економічного співробітництва Л.ХРИЗАНТОПУЛОСОМ та окремо – з генеральним секретарем Парламентської асамблеї ОЧЕС А.КУДРЯВЦЕВИМ.

Також В.ЮЩЕНКО планує відвідати фінальний матч Кубка УЄФА між командами «Шахтар» (Донецьк, Україна) та «Вердер» (Бремен, ФРН). Під час візиту відбудеться зустріч Президента України з прем`єр-міністром Туреччини.

До складу делегації увійшли: віце-прем`єр-міністр України Іван ВАСЮНИК, секретар Ради національної безпеки і оборони Раїса БОГАТИРЬОВА, міністр у справах сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, т.в.о. міністра закордонних справ Володимир ХАНДОГІЙ, заступник глави Секретаріату Президента Юрій БОГУЦЬКИЙ, начальник Управління державної охорони Валерій ГЕЛЕТЕЙ, генеральний директор ДП «Укрспецекспорт» Сергій БОНДАРЧУК, перший заступник голови КМДА Євген ЧЕРВОНЕНКО, керівник ДУС Ігор ТАРАСЮК.