Слідчі прокуратури або детективи НАБУ діють не завжди законно - Луценко

Слідчі прокуратури або детективи Національного антикорупційного бюро України не завжди проводять ті чи інші дії законно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко.

"Чи дійсно законно проводяться ті чи інші дії слідчими прокуратури або детективами НАБУ? Не завжди. І на це треба давати оцінку. Чи дійсно відповідають дійсності їхні заяви або наші заяви? Не завжди. І цьому треба давати оцінку", - вважає генпрокурор.

Як повідомляв УНІАН, Луценко також розповів, що Генпрокуратура готує справи Лазаренка та Януковича до передачі НАБУ.