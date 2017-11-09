У РФ хочуть відповісти на видворення їхнього пропагандиста обмеженням акредитації для українських ЗМІ

У Раді федерації РФ пропонують обговорити можливе обмеження акредитації для українських ЗМІ в Росії.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це заявив голова комісії Ради федерації з інформаційної політики Олексій Пушков.

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«Ми маємо на такі випадки реагувати. Від нас залежить, чи давати акредитацію українським журналістам, тим більше, що є ЗМІ, відомі своїм русофобським підходом. Чому б нам не ввести нові вимоги для акредитації ЗМІ, наприклад, вимога неупередженої, об'єктивної інформації?» - сказав Пушков.

Він переконаний, що не йдеться про введення цензури. «Але ми маємо право на захист себе і своїх громадян», - заявив Пушков.

Як повідомляв УНІАН, 7 листопада Служба безпеки України заборонила в'їзд в Україну на 5 років співробітнику російського видання «РИА Новости» Захару Виноградову.