СБУ заборонила знятому з поїзда російському пропагандисту в'їзд в Україну на 5 років

Служба безпеки України заборонила в’їзд в Україну на 5 років журналісту російського мережевого видання «РИА Новости» Захару Виноградову.

Про це УНІАН повідомила речниця СБУ Олена Гітлянська.

«Службою безпеки України прийнято рішення щодо заборони в’їзду в Україну вказаній особі терміном на 5 років», - повідомила вона.

Гітлянська зазначила, що СБУ приймає рішення про заборону в’їзду в Україну іноземцям або особам без громадянства відповідно до ст. 13 закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» в інтересах забезпечення національної безпеки України.

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«Рішення про заборону в’їзду в Україну приймається, якщо є наявність достатньої інформації, отриманої в установленому законом порядку, про факт вчинення нею суспільно небезпечного діяння, незалежно від території його вчинення, яке суперечить інтересам забезпечення безпеки України, попередження, виявлення, припинення та розкриття якого віднесено до компетенції СБ України», - повідомила речниця.

Як повідомили раніше деякі ЗМІ, сьогодні журналіста Виноградова, який їхав до Києва, висадили з потягу.

За словами Виноградова, який працює оглядачем в редакції сайту «РИА Нововсти», його о 06.00 висадили з поїзда Москва-Одеса в Конотопі під час перевірки документів. "Це зробила прикордонна служба України. Зараз, як повідомили, мені на 5 років заборонено в'їзд в Україну. Це рішення СБУ. Причина рішення невідома. Зворотній поїзд буде о 18-й годині, до цього часу я буду перебувати тут (в Конотопі). Зараз готують документи" , - повідомив Виноградов.