МЗС Польщі: заборона України на пошук останків польських жертв ставить під сумнів стратегічне партнерство

У МЗС Польщі заявили, що рішення України ставлять під сумнів стратегічне партнерство. Про це повідомляє "Польське радіо".

«Україна приймає нині рішення, що ставлять під сумнів заяви про стратегічне партнерство», - сказав у Сеймі Польщі заступник міністра закордонних справ Бартош Ціхоцький. За його словами, з українського боку не вистачає рішень, що сприятимуть історичному діалогу.

Так, у четвер ввечері депутатам Сейму представлено поточну інформацію про «актуальні відносини Польщі з найближчими сусідами та політику польського уряду щодо сусідніх країн, особливо до України, Німеччини, Білорусі та Литви у контексті найновіших рішень і заяв представників влади Польської Республіки». З відповідним клопотанням до голови Ради міністрів звернулася опозиційна партія Громадянська платформа.

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Представляючи інформацію, Ціхоцький сказав, що польський уряд мусить реагувати у «ситуації, коли партнери та союзники Польщі приймають рішення, що суперечать союзницьким, партнерським та сусідським відносинам». Він додав, що прикладом цього є «незрозуміле, скандальне рішення посадових осіб української держави про заборону пошукових робіт та ексгумацій останків польських жертв воєнних конфліктів на території України».

За його словами, стурбованість викликають також заяви голови Українського інституту національної пам’яті Володимира В’ятровича, який «у публічних висловлюваннях вважає цвинтар в Биківні незаконним»

За словами представника Міністерства закордонних справ Польщі, віце-прем’єр та міністр культури Пйотр Ґлінський під час консультацій у Києві наприкінці жовтня запропонував «механізм розмов на більш високому рівні ніж донині, на рівні віце-прем’єрів, міністрів культури». Вони мали би вирішити, зокрема, питання щодо місць пам’яті та захисту культурних цінностей.

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«Цій конструктивній пропозиції було відмовлено і це тягар не закордонної політики польського уряду, це тягар політики української держави, яка приймає нині рішення, що ставлять під сумнів заяви про стратегічне партнерство», - сказав Ціхоцький.

Він додав, що контактів у відносинах з Україною достатньо. «Не вистачає рішень з українського боку, що сприятимуть поступові у деяких двосторонніх питаннях, які називають історичним діалогом», - підкреслив віце-міністр закордонних справ.

Раніше стало відомо, що у Варшаві позитивно сприйняли пропозицію про проведення засідання Консультаційного комітету глав держав України та Польщі.