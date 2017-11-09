Варшава приймає пропозицію про засідання комітету президентів України і Польщі

У Варшаві позитивно сприйняли пропозицію про проведення засідання Консультаційного комітету глав держав України та Польщі. Про це повідомляє Польське радіо.

Читайте такожПорошенко ініціював засідання Комітету президентів України та ПольщіГлава кабінету президента Польщі Кшиштоф Щерський позитивно сприйняв пропозицію української сторони провести найближчим часом зустріч Консультативного комітету президентів Польщі та України. Зустріч має допомогти прояснити найновіші рішення та події у польсько-українських відносинах.

Щерський є співголовою Консультативного комітету президентів Польщі та України.

Канцелярія президента Польщі «переказала адміністрації президента України інформацію про готовність до прийняття» Щерським у Польщі українського співголови комітету спільно з делегацією.

Як наголосили у президентській канцелярії Польщі, це буде «наступна, після найновіших візитів до України віце-прем’єра польського уряду Пйотра Глінського та міністра закордонних справ Вітольда Ващиковського, нагода для представлення українській стороні очікувань щодо найважливіших питань польсько-українських відносин».

«Президент Анджей Дуда сподівається також на особисті кроки президента Петра Порошенка у контексті актуального стану двосторонніх відносин», - наголосили у Варшаві.

Як повідомляв УНІАН, 8 листопада президент Петро Порошенко ініціював проведення надзвичайного засідання Консультаційного комітету глав держав України та Польщі.

«Задля зміцнення стратегічного партнерства між Україною та Республікою Польща і щоб уникнути подальшої ескалації напруги, усвідомлюючи необхідність вирішення будь-яких проблемних питань у двосторонніх відносинах виключно у цивілізований європейський спосіб, президент Петро Порошенко ініціював проведення надзвичайного засідання Консультаційного комітету глав держав України та Польщі», - йшлося у повідомленні прес-секретаря глави держави Святослава Цеголка.

7 листопада президент Польщі Анджей Дуда закликав керівництво України не призначати на високі посади осіб з антипольськими поглядами.