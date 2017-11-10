Президент Польщі Дуда анонсував свій візит в Україну

Зокрема, як пише видання Nasz Dziennik, президент Польщі Анджей Дуда в грудні збирається з візитом в Україну. Дуда розповів виданню, що хоче відвідати могили поляків у Харкові.

Читайте такожУкраїнські дипломати поки не отримували підтвердження про заборону В'ятровичу на в'їзд до Польщі - Дещиця

Крім того, польський президент зазначив, що 17 січня Польща займе місце в Раді Безпеки ООН, де буде розглянуто питання України. І візит в Україну служитиме тому, щоб придивитися до ситуації, яка склалася на Донбасі.

«Водночас ми отримуємо також погані сигнали від української сторони, які для мене, як президента Польщі, неприйнятні. Я не погоджуся з тим, щоб люди, які займають вищі посади в українській владі, проповідували думки, які фактично є антипольськими» - наголосив президент Дуда, і підтвердив, що оскільки в Польщі немає такої проблеми, щоб політики урядового табору проголошували антиукраїнські гасла, то Польща має право очікувати такого ж від України.

Інше польське видання Rzeczpospolita наводить коментар Павела Рожинського, який наголошує, що якби не майже 2 млн українських працівників, то віце-прем’єр країни Матеуш Моравєцький вимушений був би негайно припинити хвалитися швидким економічним зростанням, передає Польське радіо.

"Будівництво, садівництво, ринок оренди квартир чи домашніх послуг – зупинився б. А, можливо, навіть і дітей народжувалося б менше, попри славнозвісний фінансовий додаток у розмірі 500 злотих, бо елементарно, забракло б нянь", - каже він.

Значення українців в економіці Польщі буде зростати – прогнозує автор коментаря. Він наводить різні приклади, коли замість полегшувати українцям життя в Польщі, його абсурдно ускладнюють. А буде ще гірше – наголошує публіцист видання Rzeczpospolita, – якщо між нашими країнами посилиться політична напруга пов’язана з історичною політикою. "Давайте полегшимо життя українцям" – закликає видання.

Газети інформують теж про ініціативу президента Порошенка щодо засідання консультаційного коментуту президентів Польщі та України з метою зупинити подальшу ескалацію напруженості між двома країнами – повідомляє Gazeta Polska Codziennie.