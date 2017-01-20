Україна відзвітує перед ОБСЄ щодо побаченого на військових об’єктах РФ у Ростовській області

Про це повідомляє прес-служба Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

«Результати інспекції будуть доведені до держав-учасниць ОБСЄ у терміни, визначені Віденським документом 2011 року про заходи зміцнення довіри та безпеки, тобто протягом 14 діб після завершення контрольного заходу. Зокрема буде надано офіційний звіт про хід інспекції зазначеного району, який розповсюджуватиметься офіційною мережею ОБСЄ», - йдеться в повідомленні.

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Найближчими днями відбудеться брифінг начальника Управління верифікації Генерального штабу ЗСУ з питань інспекційної діяльності України в рамках ОБСЄ та в умовах російської агресії, в ході якого буде поінформовано громадськість щодо проведення інспекції.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня начальник російського національного центру із зменшення ядерної небезпеки Сергій Рижков заявив, що представники України провели інспекцію прикордонної території Ростовської області на предмет наявності там місць дислокації військових частин та підрозділів Збройних сил РФ. Інспекційна перевірка проходила з 16 по 19 січня.