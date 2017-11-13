"Відродження" не голосуватиме за Бюджет-2018 в редакції бюджетного комітету

Депутатська група «Партія «Відродження» не буде голосувати за проект Державного бюджету на 2018 рік в редакції, яку запропонував Бюджетний комітет парламенту.

Про це під час Погоджувальної ради керівників груп та фракцій парламенту заявив народний депутат групи «Партія «Відродження» Олександр Біловол.

За його словами, у проекті Державного бюджеті не були враховані більшість пропозицій депутатської групи, які могли б виправити помилки уряду.

«Що сьогодні знову пропонується урядом? Це гібридна децентралізація, пропонується безліч нових видатків передати на місцеві бюджети. Практично, держава «знімає» з себе всі зобов’язання по житлово-комунальному господарству, субсидіям. Це нонсенс. Я вам тільки наведу один приклад по місту Харкову. Сьогодні всі ті пропозиції, які хоче реалізувати уряд із перекладання видатків на місцеві громади, обійдеться бюджету міста Харкова у додаткові 1 млрд гривень додаткових видатків. Тому, я звертаюсь до першого віце-прем’єра, аби сьогодні ми переглянули цю політику, якщо ви вже передаєте ці повноваження на місцеві бюджети, вони повинні відчувати державну підтримку та державне фінансування», – заявив Олександр Біловол.

Він також зазначив, що у депутатській групі «Відродження» виступають категорично проти передачі на місцеві бюджети зобов’язань щодо фінансування коледжів та технікумів, що також передбачено проектом Бюджету-2018.

«Сьогодні в Україні 426 державних вищих навчальних закладів І та ІІ рівня акредитації. Зверніть увагу, рік тому ви передали професійно-технічні училища на місцеві бюджети. Практично, ми їх втратили. Зверніть на це увагу – якщо не буде державної підтримки, якщо не буде державного фінансування, коледжі та технікуми загинуть сьогодні так само, як загинула середня освіта», – наголосив народний депутат групи «Партія «Відродження».

Нагадаємо, депутати групи «Партія «Відродження» запропонували низку своїх правок до проекту Державного бюджету 2018, спрямованих на розвиток інфраструктури на селі, підвищення соціальних гарантій громадян та збільшення фінансування на лікування важкохворих.