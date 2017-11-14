У Держдумі після заяв в "ЛНР" про повернення до України хочуть визнати окупований Донбас

Перший заступник голови Комітету Держдуми з міжнародних справ Дмитро Новіков (фракція КПРФ) заявив про необхідність визнати окупований Донбас, поки регіон не повернувся до складу України.

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Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на прес-конференції в Москві.

«Ми виступаємо за визнання Луганської і Донецької народних республік і відсутність такого визнання призводить до того, що політики в Луганську починають хитатися і говорити про можливість реінтеграції «ЛНР» до складу України», - сказав Новіков.

При цьому він заявив, що у своїх проблемах Росія повинна розбиратися сама «без зовнішнього втручання».

За його словами, зараз здійснюється спроба розгойдати ситуацію в РФ з метою «інспірувати кольорову революцію», яка призведе до розпаду країни.

«Росія зобов'язана захищатися», - сказав Новіков.