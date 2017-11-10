У "ЛНР" готові змінити назву

Виконувач обов'язків "голови МЗС" "ЛНР" Владислав Дейнего заявив, що самопроголошена республіка може змінити назву на ту, яку хоче Україна.

За його словами, "ЛНР" цілком може називатися "ОРДЛО" (окремі райони Донецької та Луганської областей), як того вимагає Україна, передає ТСН.

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"Назва не завжди важлива. Україна називає нас так, як подобається їй та як написали європейські партнери. Бог з ними! Давайте у міжнародних документах будемо зватися так, як того бажають європейці," - зазначив він.

Та додав, що таке рішення може суттєво посилити переговорні позиції Луганська.

Раніше Дейнего висловився про готовність "ЛНР" повернутися до складу України. Чого, за його словами, вимагає світова спільнота, якій Луганськ не може протистояти.