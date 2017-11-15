Депутати відправили у відставку секретаря міськради Дніпра

Сьогодні в ході чергової сесії Дніпровської міської ради депутати відправили у відставку секретаря В'ячеслава Мішалова. За дострокове припинення його повноважень проголосували 56 депутатів, повідомляє 056.

Читайте такожФілатов звернувся до керівника НАБУ з вимогою перевірити рішення міської влади ДніпраВ кінці жовтня В'ячеслав Мішалов написав заяву про свою відставку.

Раніше в місті пройшла процедура збору підписів за відкликання з депутатських крісел Мішалова та його колеги, голови бюджетної комісії Артема Хмельникова.

Мер Борис Філатов прямо під час сесії підписав розпорядження про дострокове припинення повноважень В'ячеслава Мішалова.