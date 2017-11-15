Депутати відправили у відставку секретаря міськради Дніпра
14:50, 15 листопада 2017Політика
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Планується, що новий секретар буде обраний сьогодні в ході пленарного засідання.
В кінці жовтня В'ячеслав Мішалов написав заяву про свою відставку \ dpchas.com.ua
Сьогодні в ході чергової сесії Дніпровської міської ради депутати відправили у відставку секретаря В'ячеслава Мішалова. За дострокове припинення його повноважень проголосували 56 депутатів, повідомляє 056.
Читайте такожФілатов звернувся до керівника НАБУ з вимогою перевірити рішення міської влади ДніпраВ кінці жовтня В'ячеслав Мішалов написав заяву про свою відставку.
Раніше в місті пройшла процедура збору підписів за відкликання з депутатських крісел Мішалова та його колеги, голови бюджетної комісії Артема Хмельникова.
Мер Борис Філатов прямо під час сесії підписав розпорядження про дострокове припинення повноважень В'ячеслава Мішалова.
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