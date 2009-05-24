Тимошенко про перерозподіл податків і місцеві бюджети

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що перерозподіл податків на користь регіонів дасть можливість збільшити надходження до місцевих бюджетів на 10 млрд. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона вчора заявила на прес-конференції в Києві.

«В результаті те, що ми зможемо одержати в бюджеті наступного року, мінімум 10 млрд. грн. – на місцеві бюджети з центрального - це буде крок дійсно революційний. І ми, гадаю, цього доб`ємося», - сказала прем`єр-міністр.

Водночас вона зазначила, що законопроекти, спрямовані на збільшення надходжень до місцевих бюджетів і які ухвалені на сьогоднішньому засіданні Кабміну, можуть зустріти опір.

«Безумовно, буде опір, я навіть не сумніваюся в цьому, тому що меншими грошима розпоряджатимуться міністри, меншими грошима розпоряджатимуться обласні керівники, районні керівники, а великими грошима розпоряджатимуться громади», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні Раніше, на нараді з головами сільських та селищних рад в Києві, прем’єр-міністр пообіцяла, що, приблизно, за три роки всі податкові надходження залишатимуться в місцевих бюджетах.

„Кожен раз, коли все більше і більше збирається податків - все більше і більше вилучень. Більше зібрав – менше залишилося! Ще більше зібрав – ще менше залишилося! Цю хибну практику потрібне поламати. При чому всі знають, що 99% ваших бюджетів – це невідкладні соціальні витрати”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем’єр-міністр наголосила, що поступово протягом кількох років планується забезпечити перехід на те, щоб 100% надходжень від податків залишалися в місцевих бюджетах. „Ми мусимо побудувати програму на те, щоб 100% поступово, через декілька років, наприклад, через три роки, залишалися на місцях”, - заявила вона.

Прем’єр-міністр доручила міністру фінансів та міністру економіки обов’язково врахувати такі норми при розробці доповнень та змін до Бюджетної декларації на 2010 рік. „Я доб’юся, що це буде в бюджеті на 2010 рік”, - підкреслила вона.

„Розпочнемо з того, що на 2010 рік ми зробимо непросту роботу. Ми зробимо планування безпосередньо з центру до села і селища, оминаючи області та райони. Це дасть можливість побачити кожну адміністративну одинцю та запланувати бюджет так, щоб у нас дійсно був збалансований ресурс. Ми маємо чесно визнати: якщо село чи селище є дотаційним, значить, потрібно давати дотації не за залишковим принципом, а за нормативним принципом”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.