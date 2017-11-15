З 20 листопада військова прокуратура стане частково недієздатною - Матіос

Після 20 листопада військова прокуратура залишиться частково недієздатною через неможливість передати повноваження нествореному Державному бюро розслідувань України.

Читайте такожЗ 20 листопада розслідуванням кримінальних справ повинне зайнятися Держбюро, якого немає - ЛуценкоЯк передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції головний військовий прокурор Анатолій Матіос.

"В державі з 20 числа в частковій формі залишиться недієздатний, без повноважень, військовий орган – військова прокуратура, яка не зможе передати свої повноваження неіснуючому Державному бюро розслідувань", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 12 листопада 2015 року ухвалила закон про Державне бюро розслідувань (ДБР). На ДБР покладаються обов'язки з розслідування злочинів, які зараз підслідні прокуратурі, а саме - злочинів, вчинених вищими посадовими особами, державними службовцями, суддями і працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів НАБУ, та військових злочинів.

Директора ДБР призначає президент за поданням прем'єр-міністра, яке той вносить на підставі рішення конкурсної комісії. Перший заступник і заступник директора призначаються на посаду та звільняються директором бюро за поданням конкурсної комісії.

У березні 2016 року Кабінет міністрів затвердив склад конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду директора ДБР, до складу якої увійшли по три представника від президента, Верховної Ради та уряду.

7 вересня 2017 року президент Петро Порошенко заявив, що голова ДБР має бути обраний до 20 листопада.

8 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко на засіданні парламентського Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності заявив, що конкурсна комісія з політичних причин не справилася з обранням керівництва Держбюро розслідувань.