З 20 листопада військова прокуратура стане частково недієздатною - Матіос
Через нестворене Державне бюро розслідувань військовій прокуратурі буде нікому передати частину своїх повноважень.
Після 20 листопада військова прокуратура залишиться частково недієздатною через неможливість передати повноваження нествореному Державному бюро розслідувань України.
Читайте такожЗ 20 листопада розслідуванням кримінальних справ повинне зайнятися Держбюро, якого немає - ЛуценкоЯк передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції головний військовий прокурор Анатолій Матіос.
"В державі з 20 числа в частковій формі залишиться недієздатний, без повноважень, військовий орган – військова прокуратура, яка не зможе передати свої повноваження неіснуючому Державному бюро розслідувань", - заявив він.
Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада 12 листопада 2015 року ухвалила закон про Державне бюро розслідувань (ДБР). На ДБР покладаються обов'язки з розслідування злочинів, які зараз підслідні прокуратурі, а саме - злочинів, вчинених вищими посадовими особами, державними службовцями, суддями і працівниками правоохоронних органів, крім випадків, коли ці злочини віднесено до підслідності детективів НАБУ, та військових злочинів.
Директора ДБР призначає президент за поданням прем'єр-міністра, яке той вносить на підставі рішення конкурсної комісії. Перший заступник і заступник директора призначаються на посаду та звільняються директором бюро за поданням конкурсної комісії.
У березні 2016 року Кабінет міністрів затвердив склад конкурсної комісії з відбору кандидатів на посаду директора ДБР, до складу якої увійшли по три представника від президента, Верховної Ради та уряду.
7 вересня 2017 року президент Петро Порошенко заявив, що голова ДБР має бути обраний до 20 листопада.
8 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко на засіданні парламентського Комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності заявив, що конкурсна комісія з політичних причин не справилася з обранням керівництва Держбюро розслідувань.