Порошенко вручив бойовий прапор 503-му окремому батальйону морської піхоти ВМС (фото)

Президент, Верховний головнокомандувач Збройних сил України Петро Порошенко під час робочої поїздки у Маріуполь вручив бойовий прапор 503-му окремому батальйону морської піхоти Військово-морських сил ЗСУ.

«Історія будь-якої військової частини відзначається доленосними віхами, які залишаються в пам'яті кожного військовослужбовця на все життя», - цитує главу держави його прес-служба.

«Сьогодні саме такий день в літописі 503-го окремого батальйону морської піхоти. Батальйон створений під час війни з російським агресором. Його основу склали мобілізовані патріоти і військовослужбовці з бойовим досвідом. У стислі терміни ви провели злагодження та приступили до виконання бойових завдань, насамперед – захисту, оборони Маріуполя», - зазначив Порошенко.

«З нагоди урочистого відзначення Дня морської піхоти маю за честь вручити особовому складу батальйону бойовий прапор – як свідчення високої довіри з боку керівництва держави, її вищого військового командування та всього українського народу. Вірю, що особовий склад батальйону з честю нестиме свій бойовий прапор як символ військової доблесті і слави. А саме знамено стане оберегом для кожного з вас», - сказав президент.

Знамено з рук глави держави отримав командир військової частини майор Вадим Сухаревський.

***503-й окремий батальйон морської піхоти – військова частина морської піхоти України, призначена до дій у складі тактичних десантів, а також оборони ділянок узбережжя, портів та інших важливих об’єктів в Азовській операційній зоні. Сформований у 2017 році на базі лінійного батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти.